Processo de privatização das fábricas da ZEE recebe 18 candidaturas

A comissão de negociação responsável pela condução do processo de privatização das sete unidades industriais integradas na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda – Bengo concluiu a análise das candidaturas apresentadas pelos investidores, tendo aprovado um total de 18 candidaturas apresentadas por nove empresas, sendo que alguns candidatos apresentaram múltiplas candidaturas.

Segundo um comunicado referida comissão, “o processo segue agora para a fase de apresentação das propostas financeiras e técnicas, cujo prazo final é 31 de Maio. Seguir-se-á a avaliação das propostas e a adjudicação das unidades aos novos proprietários. As empresas que seguem para a próxima fase do concurso são a ICC – Angola, Angoalissar, Angozara, Zeepack, Glopol, Azoria, Angocap, Ecoindustry e NobleGroup.

Esta primeira fase do processo de privatização de unidades industriais integradas na Zona Económica Especial Luanda – Bengo incluem as empresas UNIVITRO – Indústria de Transformação de Vidro, a JUNTEX – Indústria de Argamassa, a CARTON – Indústria de Cartonagem, a ABSOR – Indústria de Absorventes, a INDUGIDET – Indústria de Produtos de Higiene e Detergentes, a COBERLEN – Indústria de Cobertores e a SACIANGO – Indústria de Sacos de Cimento.

No total está prevista a privatização de um conjunto de 51 unidades, que decorre no âmbito do Despacho Presidencial n.º 77/18, de 4 de Julho, que cria a Comissão Multissectorial Encarregue de Acompanhar e Gerir os Processos de Privatização das Unidades Industriais Instaladas na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda – Bengo, coordenada pelo Ministro das Finanças.