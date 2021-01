Privatizações do BCI e ENSA vão ser finalizadas até Junho de 2021

A garantia foi dada, ontem, pelo secretário de Estado para as Finanças e Tesouro.

O Jornal de Angola, informou que o processo de privatização deverá, este ano, observar maior celeridade, com o lançamento da modalidade de leilão dos activos em bolsa, mecanismo que vai dinamizar o Mercado de Acções.

“O governante manifestou plena confiança na continuidade dos processos de mudanças operacionais em curso nas empresas do Sector Empresarial Público, tendo destacado, por exemplo, a recapitalização e reestruturação do Banco de Poupança e Crédito (BPC), a reestruturação do balanço financeiro da Transportadora Aérea Angolana (TAAG) e a recapitalização de várias outras empresas públicas”, lê-se no Jornal de Angola.

"Ao nível das privatizações, estamos a acelerar o programa. Pensamos que 2021 é o ano fulcral para fazermos a aceleração deste programa. Muito trabalho foi feito durante 2020 e o mesmo fará com que este ano seja o dos grandes lançamentos", disse.