Primeira privatização em leilão bolsa já em contagem regressiva

A Bolsa de Dívidas e Valores de Angola (BODIVA) esta preste realizar a sua primeira privatização por leilão em Bolsa das acções do Banco Comercio e Indústria (BCI).

O processo decorrerá com recurso a uma plataforma desenvolvida pela BODIVA, recepcionada a ordens de compra por parte dos investidores que simultaneamente é transmitida para a plataforma de leilão electrónico.

Esta modalidade destina-se a candidatos especialmente qualificados, por via de uma das modalidades de Concurso Público.

É de referir que, em Agosto de 2020 desmaterializou-se as acções ordinárias do BCI, com um Capital Social fixado em 67,07 mil milhões Kz e integrou-se na Central de Valores Mobiliários de Angola (CEVAMA), 100 mil acções depositadas nas respectivas contas de custódia dos actuais accionistas.

Posteriormente a BODIVA, 18 de Novembro de 2021, procedeu a admissão à negociação das acções do BCI no Mercado de Registo sobre Operações de Valores Mobiliários(MROV).