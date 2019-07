Presidente do BPI critica Moody’s

Pablo Forero congratulou-se ainda pelo facto de as outras agências não estarem “a aderir à mesma metodologia da Moody’s”.

Segundo um comunicado, enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no dia 26 de Junho, o banco recordou que “em Março de 2019 entrou em vigor um novo quadro regulamentar em Portugal que estendeu a preferência creditícia a todos os depósitos relativamente à dívida sénior ordinária (dívida ‘senior unsecured’), reforçando a protecção dos depósitos num cenário de resolução”.

Neste âmbito, “a Moody’s reduziu o ‘rating’ do emissor e da dívida sénior ordinária (dívida ‘senior unsecured’) de longo prazo do banco de Baa2 para Ba1 com ‘outlook’ “estável”, uma vez que a extensão da preferência creditícia a todos os depósitos reflecte-se numa redução do volume de instrumentos suscetíveis de absorver perdas ao nível da dívida sénior ordinária (dívida ‘senior unsecured’), em caso de resolução”, soube o Notícias ao Minuto.