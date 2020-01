Presidente da Fed: “estamos a monitorizar o coronavírus com cuidado”

O presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, disse esta quarta-feira que o banco central norte-americano está a “monitorizar o coronavírus com cuidado”, na conferência de imprensa que se seguiu ao anúncio da manutenção da taxa de juro nos Estados Unidos

“O enquadramento do nosso trabalho é [averiguar] as possíveis ramificações para a economia dos Estados Unidos e para o êxito do nosso mandato”, disse Jerome Powell, sobre o coronavírus.

O presidente da Fed optou por não prestar muitos detalhes quando foi questionado sobre o vírus que teve origem em Wuhan, na China, uma vez que a situação “ainda está nos estágios iniciais” e porque “ainda é incerto até onde se poderá propagar e quais serão os efeitos que terá na economia chinesa e nos seus parceiros comerciais e vizinhos mais imediatos”.

Ainda assim, Jerome Powell reconheceu que estamos perante uma “situação muito séria” e que já causou “sofrimento humano considerável”. Além disso, admitiu que “provavelmente causará disrupção na actividade económica da China e possivelmente a nível global com base na propagação do vírus até ao momento, devido às restrições nas viagens e encerramentos de estabelecimentos comerciais e empresariais que já foram impostos”.

“Claramente, terá implicações pelo menos de curto-prazo na produção da China e, presumo que também para alguns dos seus vizinhos próximos. Teremos de ver qual o efeito global” do coronavírus, disse o presidente da Fed.

Esta quarta-feira, na primeira reunião de 2020, a Fed decidiu manter inalteradas as taxas de juro no intervalo entre 1,50% e 1,75%, numa decisão unânime dos membros do Federal Open Market Committee (FOMC), e em linha com os analistas.