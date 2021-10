Prémios de seguros devem atingir 6,9 biliões USD até Dezembro

Os prémios de seguros, a nível global, deverão aumentar cerca de 3,3% este ano e atingir um total de 6,9 biliões USD, segundo o mais recente ‘World Insurance Sigma’, que diz que a recuperação económica da pandemia levará a um crescimento do PIB mundial a níveis históricos de 5,8% em 2021.

Publicado pela Swiss Re desde 1968, o relatório observa ainda que para este ano o crescimento dos prémios reserva 6,3% para a China, 1,7% para os EUA, 2,8% em relação à Europa Ocidental e 5,6% para os mercados emergentes, incluindo alguns países africanos.

Entretanto, para 2022, o estudo revela que está previsto um crescimento de prémio de seguro de 3,9%.

Nesta edição do ‘World Insurance Sigma’, que tem sido a principal fonte de dados de vendas de seguros, inclui volumes de prémios por país, taxas de penetração, densidade de seguros e os principais indicadores macroeconómicos.

O relatório também contém uma análise aprofundada do contexto económico e social que molda o sector de seguros.

O relatório examina igualmente como factores como a inflação e a digitalização estão a influenciar o desenvolvimento da indústria de seguros. Um desafio importante para as seguradoras é o desenvolvimento positivo na consciencialização do consumidor, que foi cimentado pela pandemia da COVID-19.

O relatório destaca ainda como os prémios globais de seguro de saúde e protecção aumentaram 1,9% e 1,7%, respectivamente, em 2020, à medida que a pandemia aumentou a consciencialização sobre o valor dos produtos de saúde e protecção.

O estudo realça a consolidação da indústria de seguros nos Estados Unidos da América, China e Japão, que foram simplesmente os três principais mercados de seguros do mundo por tamanho em 2020 e juntos responderam por quase 58% do mercado global, mais do que no período homólogo que representou 56%.

China em grande

A participação no mercado dos 20 principais países também aumentou ligeiramente, passando de 90,5% em 2020 para 90,7% em 2021, sendo que a China continua a ter uma participação crescente, alcançando 10,5% do mercado global de seguros no ano passado.

A região da Ásia, em rápido crescimento, vem se tornando cada vez mais dominante, com cerca de 25% de participação de mercado em 2020. Assim sendo, espera-se que os mercados emergentes continuem a superar os mercados avançados e a Ásia a superar outras regiões.

A perspectiva é que as tendências de crescimento dos prémios do ramo Não Vida voltem ao normal este ano em um cenário de recuperação forte, mas desigual na economia global e dinâmicas de crescimento diferentes para as principais linhas de negócios.

Augura-se também um maior crescimento de prémios neste ano e no próximo, em ramos de negócios de seguros P&C comerciais (incluindo compensação de trabalhadores).

Segundo o relatório, nessas linhas o volume de prémios deve crescer cerca de 6% em 2021 e cerca de 5% em 2022, sustentado por melhorias significativas nas taxas e na recuperação económica.

Está previsto, igualmente, citando o relatório, um aumento no crescimento no seguro saúde global para 2,5% em 2021 e 3,0% em 2022, ante 1,9% em 2020, impulsionado por uma economia americana forte e um mercado avançado estável.

Em mercados emergentes, onde os sistemas de saúde pública são reiteradamente fracos, uma maior consciência de risco provavelmente aumentará a procura por coberturas do seguro de saúde.

O seguro automóvel, por exemplo, o maior dos ramos pessoais, deverá registar um crescimento abaixo da média novamente em 2021 após um fraco 2020.

O ‘World Insurance Sigma’ enfatiza também que a China enfrenta, nesta altura, pressão sobre os prémios devido à retirada de tarifas do mercado automóvel, aliada a uma queda recente nas vendas de veículos novos. Augura-se que isso reduza as taxas das seguradoras, resultando numa queda em termos reais dos prémios de cerca de 7,0% em 2021.