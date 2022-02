Prémios de seguros atinge 13,3 mil milhões de euros em Portugal

O volume da produção de seguro directo em Portugal atingiu 13,3 mil milhões de euros em 2021, o que reflecte um crescimento de 34,1% face ao valor verificado no período homólogo, segundo um relatório divulgado recentemente pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

O documento em referência indica ainda que a quota de mercado das empresas sob supervisão prudencial da ASF corresponde a 91,7% da indústria seguradora local (cerca de 12,2 mil milhões de euros).

Tomando como indicador o índice de Hirshman-Herfindahl (IHH), a ASF diz que verificou-se igualmente um aumento da concentração do mercado, tendo o IHH passado de 0,1037, em 2020, para 0,1156 em 2021.

No que respeita à estrutura do mercado das empresas de seguros sob supervisão prudencial da ASF, o relatório afirma que não se registaram quaisquer alterações em 2021 face a 2021.

Por outro lado, no âmbito das sucursais de empresas de seguros da União Europeia, a ASF destaca ter verificado o abandono de uma sucursal.

Efectuando uma análise por ramos, o ramo Vida, lê-se no relatório, contrariamente ao verificado no ano anterior, registou um acréscimo de 68,5%, sendo que os ramos Não Vida, na tendência dos últimos anos em terras lusas, apresentaram um aumento da produção de 4,7%.

No ramo Vida, por exemplo, conforme o documento em análise, os Planos de Poupança Reforma (PPR) viram o seu peso diminuir em cerca de 1,1 pontos percentuais (24,7% em 2021 e 25,8% em 2020), apesar de a sua produção ter aumentado 61,1% face ao ano anterior, crescimento que acompanhou a tendência do ramo.

No entanto, nos ramos Não Vida, à excepção do Aéreo, todos os outros ramos apresentaram um crescimento, com destaque para os Acidentes e Doença (7,6%) e Incêndio e Outros Danos (5,7%).

Quotas de mercado

Efectuando a análise das quotas de mercado, por grupo económico nos últimos três anos, o grupo Fosun, proprietária da Fidelidade manteve a sua liderança, com uma quota de mercado de 29%, de acordo com a ASF.

O regulador português salienta, no mesmo período, o crescimento da quota de mercado do grupo Fosun e a recuperação do grupo Ageas com dois pontos percentuais para o primeiro grupo e 0,86 pontos percentuais, para o segundo.

Também no ramo Vida, citando o relatório da ASF, o grupo Fosun manteve a sua liderança, com uma quota de mercado de 29,5%

O relatório refere ainda que relativamente aos ramos Não Vida, também o grupo Fosun manteve a liderança, com uma quota de mercado de 28,5%. “Neste período, dos cinco maiores grupos económicos, apenas o grupo Allianz apresentou ligeiro decréscimo”, lê-se no relatório.