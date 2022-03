Prémios crescem 23% e atingem 286,1 mil milhões Kz

O mercado segurador nacional cresceu 23% em 2021, menos um ponto percentual do que o ano anterior, tendo arrecadado um volume de prémios equivalente a 286,1 mil milhões Kz, segundo dados divulgados recentemente pela ASAN - Associação de Seguradoras de Angola.

O estudo realizado pela associação englobou 17 seguradoras num universo de 22 que operaram no mercado em 2021, ao passo que o estudo do período homólogo envolveu 16 seguradoras num universo de 23 que actuavam no mercado em 2020.

Refira-se que os prémios destas seguradoras representaram 99,01% da totalidade do mercado em 2020.

O ramo com maior peso na estrutura da carteira do mercado foi o Saúde com 37,7% do total de prémios de seguro directo. Surge depois o ramo Petroquímica com 22,6%, Acidentes de Trabalho com 9,5% e o Automóvel (8,8%).

Outros Danos em Coisas, Incêndio e Transportes, com um peso combinado de 15% são os ramos subsequentes na estrutura global de prémios do ano passado. O ramo Vida, por exemplo, teve um peso de apenas 2,77%.

A ASAN diz ainda que o mercado de seguros continua a apresentar um grau de concentração muito elevado, que se traduz num peso relativo de 75,7% das cinco maiores seguradoras, nomeadamente a ENSA, Sanlam, Fidelidade, Nossa Seguros e BIC Seguros. Da sexta à décima posição a quota é de 15,7% enquanto da 11ª a 17ª posição a quota de mercado equivale a apenas 8,7%.

Sinistralidade reduz

No que diz respeito à sinistralidade, avança a ASAN, considerando os dados de uma amostra de seguradoras que representavam 83,7% do mercado em 2020, a taxa de sinistralidade global teve uma redução notável de 2020 (42,46%) para 2021 (34,72%), essencialmente por causa da redução substancial da sinistralidade do ramo Petroquímica.

“Se excluirmos o ramo Petroquímica, a taxa de sinistralidade global manteve-se relativamente estável (43,92% em 2020 e 44,81% em 2021). Dos outros ramos é de realçar a diminuição da taxa de sinistralidade do ramo Saúde (de 69,61% para 59,24%) e o crescimento nos ramos Automóvel (de 39,95% para 43,21%) e Incêndio (de 10,52% para 65,29%).

Fizeram parte do estudo a Aliança Seguros, BIC Seguros, Confiança Seguros, ENSA, Fidelidade, Fortaleza, Giant, Global Seguros, Nossa, Mundial Seguros, Protteja, Prudencial, Sanlam, SOL Seguros, STAS, Tranquilidade e Trevo Seguros.