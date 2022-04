Prémios crescem 16% na ENSA e atingem 97,7 mil milhões Kz

Os Prémios de Seguro Directo na ENSA cresceram 16% em 2021, tendo atingido 97,7 mil milhões Kz, contra os 84,6 mil milhões Kz registados no período homólogo, anunciou o Presidente do Conselho de Administração (PCA) da companhia em conferência de imprensa realizada hoje em Luanda.

Carlos Duarte precisou que no mesmo período registou-se uma redução dos sinistros e da taxa de sinistralidade em 15 pontos percentuais (pp), situando-se em 40%, além da diminuição da despesa em 2pp (27%).

No entanto, o resultado líquido do exercício decaiu 64,2% (6,3 mil milhões Kz) contra os 17,6 mil milhões Kz registados no período homólogo. O PCA da ENSA justificou os números pelo facto de a seguradora estar a entrar num ciclo normal de funcionamento depois do processo de saneamento de que foi alvo nos últimos anos.

A seguradora observou ainda um aumento do activo em 198 mil milhões Kz, sendo que a margem de solvência de 160%, acima dos limites regulatórios, mostra a grande capacidade e a robustez da seguradora face aos desafios do futuro, segundo Carlos Duarte.

Os capitais próprios atingiram 44,8 mil milhões Kz, representando um crescimento de 114% nos dois últimos exercícios económicos. Refira-se ainda que o resultado técnico do seguro directo apurado foi de 54,9 mil milhões Kz, contra 33,5 mil milhões Kz em 2020.

O seguro Petroquímico cresceu 12,5% comparativamente ao ano anterior e o seguro de Saúde apresentou um aumento de 14,1% relativamente ao período transacto, mantendo o peso de 39% no total de prémios brutos.

Por seu lado, o Seguro Automóvel registou um crescimento expressivo de 36,1% face ao período homólogo e o seguro Acidentes de Trabalho apresentou um crescimento menor, mas mantendo o peso de 11% na estrutura dos prémios brutos emitidos.

Ainda no ano findo, de acordo com dados apresentados pela seguradora, o volume de indemnizações cifrou-se em 39,1 mil milhões Kz, tratando-se de uma redução de 15 pp face ao período homólogo, que se traduz na redução relevante da taxa de sinistralidade.

Assim sendo, as indemnizações no seguro de Petroquímica diminuíram 46,3% relativamente ao período homólogo. Por seu lado, as indemnizações no seguro de Saúde aumentaram residualmente, passando de 57,4% para 68,2% em 2021.

Na mesma senda, as indemnizações nos seguros Acidentes de Trabalho e Automóvel registaram uma redução face ao período homólogo de 8,3% e 56,7%, respectivamente. A ENSA continua líder do mercado com uma quota de 34% e é líder do co-seguro petroquímico.