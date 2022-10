Prémios Brutos crescem 24% em 2021

Os Prémios Brutos emitido pelo sector segurador registaram uma taxa de crescimento de 24,15%, em 2021, ao sair de 182,4 mil milhões Kz, em 2020, para 277,7 mil milhões kz, revelou à imprensa o director do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística (GEPE) da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG).

César Marcelino, que falava ontem na sessão de apresentação pública do Relatório do Mercado de Seguros, Fundos de Pensões e Mediação de Seguros referente ao exercício económico de 2021, sublinhou que em relação às indemnizações, o ramo vida registou a maior taxa de crescimento equivalente a 11,18%, quando comparado ao anterior.

No entanto, na estrutura das indemnizações pagas, o ramo dos Acidentes Doenças e Viagens registou o maior peso com 67% do global.

Quanto à taxa de sinistralidade, que se encontra em tendência decrescente, Cesar Marcelino, referiu que saiu de 42,08% em 2019 para 36,99% em 2021 e os ramos que registaram maior taxa de sinistralidade foram os Acidentes Doenças, Viagens, Incêndios e Elementos da Natureza.

Por outro lado, conforme disse, foi registado, em relação a 2020, uma redução de 4 pontos percentuais na taxa de sinistralidade, além disso, os prémios de resseguros cresceram à volta de 22,8%, de acordo com César Marcelino.

A taxa de penetração dos seguros que registou uma estagnação, situou-se em 0,70%. Quanto ao ranking das empresas de seguros, a ENSA continua a liderar o mercado com 35,19%.

Fundos de pensões

Relativamente ao valor dos fundos, registou-se uma redução de 7% dos fundos geridos face ao ano anterior, cifrando-se em cerca de 529 mil milhões Kz. No entanto, esta diminuição ocorreu nos dois tipos de fundos (aberto e fechado). Assim sendo, os fundos de pensões abertos reduziram 77%, e os fundos fechados 4%, em 2021 respectivamente.

Relativamente às contribuições, para os fundos fechados verificou-se um aumento de 14,8%, enquanto nos fundos abertos houve uma redução de 57%.

A taxa de penetração dos fundos de pensões (no PIB) registou uma redução ao sair de 1,79% para 1,26%. Igualmente o rácio de contribuições no PIB reduziu de 0,24 para 0,21.

Foi ainda registado, segundo César Marcelino, um aumento de 22% nos benefícios pagos no ano passado, onde com maior participação, as pensões por velhice representaram 89% das pensões pagas.

Refira-se que a ENSA foi a entidade gestora com maior rendimento com 49% do total dos rendimentos dos fundos de pensões.