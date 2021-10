‘Prémio Fernando Aguiar’ premeia monografias de natureza Jurídica

O ‘Prémio Fernando Aguiar’, que premeia anualmente a melhor monografia de licenciatura, no âmbito da actividade seguradora, resseguradora, de fundos de pensões e mediação de seguros privilegia, nesta segunda edição, monografias de natureza Jurídica.

O prémio, que surge em homenagem ao primeiro director geral do órgão regulador - o extinto Instituto de Supervisão de Seguros (ISS) - visa galardoar trabalhos de investigação científica e trabalhos académicos de fim de curso de licenciatura, cujos temas apresentem relevância para o mercado de seguros nacional.

De acordo com o regulamento do prémio, só podem concorrer monografias que foram defendidas em alguma instituição de ensino superior nacional, que igualmente deverá submeter as candidaturas à Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), excepcionalmente este ano até 30 de Novembro, devido aos condicionalismos da pandemia da COVID-19.

Consta ainda que a apresentação das candidaturas é feita mediante a apresentação da respectiva monografia de licenciatura, comprovativo de defesa, declaração de autorização para a publicação, entre outros.

O regulamento diz ainda que não serão admitidos trabalhos da autoria de funcionários da ARSEG, e cada autor apenas pode apresentar um único trabalho.

A cerimónia pública de divulgação do trabalho vencedor acontece a 30 de Janeiro de 2022, por ocasião do aniversário do extinto ISS, que tinha sido criado em 1998.

O vencedor será agraciado com um valor pecuniário de 1,5 milhões Kz e a realização de um estágio profissional remunerado na ARSEG durante seis meses.

Jeorgina Joaquina da Costa, natural da província do Huambo, licenciada em Economia, na especialidade de Contabilidade e Auditoria, pela Faculdade de Economia da Universidade José Eduardo dos Santos, foi a grande vencedora da primeira edição do ‘Prémio Fernando Aguiar’ de um total de nove trabalhos académicos submetidos a concurso entre Outubro e Novembro de 2020.

A cerimónia de premiação ocorreu a 1 de Fevereiro do corrente ano, em Luanda, em saudação ao 30 de Janeiro, data da criação do Órgão de Regulação e Supervisão de Seguros em Angola.