Prejuízos no Fundo Soberano ultrapassam 500 milhões USD

O Fundo Soberano de Angola (FSDEA) acumulou prejuízos de 543,5 milhões USD desde a sua fundação em 2012, de acordo com cálculos do Mercado a partir dos relatórios e contas da instituição.

O FSDEA divulgou em catadupa os relatórios e contas de 2017, 2018 e 2019, depois de ter estado cerca de três anos sem apresentar resultados.

As últimas demonstrações financeiras conhecidas do Fundo eram as relativas a 2016, divulgadas em Setembro de 2017, mas de forma incompleta, já que foram acompanhas das notas às demonstrações financeiras e do relatório da administração. Situação que ainda se mantém. Fonte do FSDEA disse ao Mercado que o relatório e contas de 2016 será publicado “em breve”.

A actual administração, liderada por Carlos Alberto Lopes, que tomou conta do Fundo em Janeiro de 2018, após a exoneração da equipa de gestão comandada por José Filomeno dos Santos, justifica o atraso na divulgação das contas com o conflito com a Quantum Global, que tinha o monopólio da gestão dos activos do Fundo.

Até Março de 2019, a nova administração ficou privada do acesso às informações relevantes sobre os investimentos alternativos por parte da gestora fundada por Jean-Claude Morais de Bastos, o que condicionou a conclusão das demonstrações financeiras de 2017.

Em oito anos, o FSDEA apenas registou lucros em 2016, de 44 milhões USD, e em 2019, de 233,7 milhões USD. Mas os lucros de 2016 mereceram reservas de analistas, porque resultaram de mais-valias potenciais em investimentos em subsidiárias que o auditor independente considerou eivadas de alguma subjectividade.

De resto, essas mais-valias foram anuladas em 2017 pela actual administração, que assinou as contas do exercício apesar de só ter iniciado funções em 2018, anulação que conduziu aos maiores prejuízos da história do FSDEA, no valor de 384,2 milhões USD.

Em causa estavam fundamentalmente activos constituídos pelas concessões do Estado, nomeadamente o Porto Caio, seis fazendas agrícolas e perímetros florestais reavaliados em 435 milhões USD. As contas de 2017 não foram certificadas pelos auditores independentes e pelo conselho fiscal que pediram escusa de opinião por falta de informação.

A avaliação dos investimentos em subsidiárias continua a ensombrar as contas do FSDEA e mereceu mesmo reservas do auditor independente às demonstrações financeiras de 2018 e 2019, com o argumento de que o processo de algumas das subsidiárias ainda não foi concluído.

O FSDEA encerrou o exercício de 2019 com capitais próprios avaliados em 3.669 milhões USD, o que significa dizer que, em 31 de Dezembro do ano passado, o Fundo tinha um valor contabilístico do mesmo montante.

Como o Estado injectou no FSDEA cerca de 4.046 milhões USD, a instituição vale menos 377 milhões do que o Estado lá pôs. Os primeiros 36,4 milhões USD chegaram em Julho de 2012 a título de despesas de instalação. Em Agosto de 2013, nova injecção, desta vez de 9,4 milhões USD, com a mesma justificação.

Aos 46 milhões para despesas de instalação acrescem cinco mil milhões da dotação inicial de capital entregue em quatro tranches, a primeira de 3.650 milhões entregue em Outubro de de 2013, e a última, de 350 milhões, em Junho de 2014. Pelo meio entraram duas tranches de 500 milhões USD.

No ano passado, o Estado foi buscar ao Fundo mil milhões USD para financiar o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), reduzindo para 4 046 mil milhões os valores injectados.

Já em 2020, o Fundo viu-se descapitalizado em mais 1.500 milhões USD destinados ao financiamento do buraco orçamental de 2020. Mas não é tudo. O PIIM vai buscar mais mil milhões USD ao FSDEA, não se sabe quando, o que reduzirá o dinheiro injectado pelo Estado para pouco mais de 1.500 milhões USD.