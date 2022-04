Preços têm redução tímida na rede comercial e no mercado paralelo

Nos estabelecimentos comerciais, a variação de preços dos produtos da cesta básica, no período em referência (da segunda para a terceira semana de Abril) apresentou-se positiva em 1,49%.

Os produtos que mais contribuíram para a redução de preços foram a coxa de frango, com 10,90%, o óleo de soja, com 7,26% e o feijão, com 4,42%.

Nesse período, registou-se um aumento nos preços do óleo de palma, de 1,84%, do açúcar, com 0,09%, e da fuba de milho amarelo, de 0,07%.

As maiores reduções de preços foram observadas na rede de supermercados Candando, na ordem de 4,24%, Shoprite (3,50%) e Kibabo (3,07%).

As maiores variações de preços, da segunda para a terceira semana de Abril, foram apuradas nos supermercados Angomart, com 1,50%, e Kero, com 1,38%.