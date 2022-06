Preços do trigo recuam 1,9% soja e milho sobem

Os contratos futuros de trigo caíram 1,9% depois de registar lucros nas últimas semanas, com produtores a monitorarem de perto as perspectivas de exportação de grãos na Ucrânia.

Já os contratos futuros do milho e soja mantêm firmes, com força no mercado à vista mantendo a procura forte apesar dos preços elevados.

Na bolsa de Chicago, o trigo para Julho fechou em queda de 21,25 centavos de dólar, a 10,7175 USD o bushel.

O contrato havia subido mais de 5% na segunda-feira, quando relatos de ataques russos em Kiev e no porto de Mykolaiv diminuíram as expectativas de que um acordo diplomático poderia ser alcançado para retomar os embarques marítimos de grãos ucranianos.

Os futuros do milho para Julho subiram 14,50 centavos de dólar, a 7,57 USD o bushel.

A soja para Julho avançou 29 centavos de dólar, a 17,2825 USD o bushel.