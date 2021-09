Preços do petróleo sobem após queda nas acções

Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira depois que dados da indústria mostraram uma redução maior do que o esperado nos estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos, o maior consumidor de petróleo do mundo, e nas expectativas de que a demanda se recupere à medida que as implementações de vacinas aumentarem.

Mas uma queda na produção de petróleo bruto da China em Agosto, com as refinarias diárias atingindo o menor nível desde maio passado, e a produção industrial global vacilando, limitando os ganhos dos preços do petróleo.

O petróleo bruto Brent subiu 54 centavos, ou 0,7%, para 74,14 USD o barril em 0659 GMT, enquanto o petróleo bruto do West Texas Intermediate (WTI) subiu 53 centavos, ou 0,8%, para 70,99 USD o barril.