Preço do petróleo terá de baixar para competir com tecnologias do futuro

O investimento pode ser o mesmo, mas apenas uma medida vai compensar. A energia eólica e a energia fotovoltaica, em combinação com os veículos movidos a baterias, vão produzir sete vezes mais energia útil que os carros a combustíveis fósseis ao preço actual, denuncia o BNP Paribas SA.

O preço do petróleo vai ter de cair para os dez dólares (8,94 euros) a longo termo para que a gasolina continue a ser mais competitiva que as energias limpas em termos de transportes. O gasóleo, por sua vez, vai ter de cair para 19 dólares (17 euros) para continuar a ser o preferido, afirmou Mark Lewis, chefe do gabinete de investigação sustentável do BNP Paribas.

Esta segunda-feira, 5 de agosto, o petróleo nos Estados Unidos da América estava a ser negociado a 55 dólares (49,2 euros).

“A nossa análise leva a uma conclusão muito dura para a indústria do petróleo. Para o mesmo desembolso de capital hoje, a energia eólica e solar produzirão energia mais útil para os veículos eléctricos do que o petróleo comprado no mercado”, sublinhou Mark Lewis.

“Estes número são impressionantes, e eles sugerem que a economia das energias renováveis em conjunto com os veículos eléctricos vai tornar-se irresistível na próxima década”, continuou o chefe de gabinete.

O responsável criou o termo ‘retorno de energia sobre o capital investido’ para explicar a economia do transporte rodoviário. Este termo significa que é uma medida do dinheiro gasto em petróleo e energias renováveis, além do diferencial da sua energia líquida produzida quando utilizada para a mobilidade.

Ainda assim, o chefe de gabinete admite que esta mudança leva tempo. “A indústria petrolífera desfruta de uma enorme vantagem em escala sobre a energia eólica e solar de várias ordens de magnitude. O petróleo forneceu 33% da energia global em 2018, em comparação com 3% da energia eólica e solar”, assumiu Lewis.