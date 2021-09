Preço do petróleo sobe com oferta restrita

Os preços do petróleo aumentaram os ganhos na Quinta-feira, subindo com a crescente procura por combustível e uma queda maior do que o esperado nos estoques de petróleo dos EUA, já que a produção continua prejudicada no Golfo do México após dois furacões.

De acordo com a informação divulgada pela Reuters, o mercado também foi sustentado por um retorno de apetência por activos de risco, à medida que às preocupações sobre um possível default da incorporadora imobiliária China Evergrande, e as suas possíveis consequências para a segunda maior economia do mundo.

O petróleo bruto US West Texas Intermediate (WTI) subiu 17 centavos, ou 0,2%, para 72,40 USD o barril, enquanto o petróleo Brent subiu 18 centavos, ou 0,2%, para 76,37 USD o barril.

“Com a produção do Golfo do México restituindo lentamente e os preços do gás natural a permanecerem altíssimos, a perspectiva estrutural para o petróleo continua promissora, já que a OPEP + luta para cumprir até mesmo as suas quotas de produção actuais”, disse Jeffrey Halley, analista da corretora OANDA.

Vários países da OPEP + - incluindo Nigéria, Angola e Cazaquistão têm lutado nos últimos meses para aumentar a produção devido a anos de subinvestimento ou trabalho de manutenção adiado pela COVID-19.