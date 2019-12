Preço do petróleo em queda face a nova quebra das exportações na China

O Brent encontra-se a cair 1,03%, para 63,73 dólares por barril depois de ganhar cerca de 3% na semana passada com as notícias de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados aprofundariam os cortes na produção.

Por sua vez, o West Texas Intermidiate (WTI) está a desvalorizar 0,98%, para 58,62 dólares por barril, tendo subido cerca de 7% na semana passada com as perspectivas de uma menor produção da OPEP +, que é composta pelos membros da OPEP e os produtores associados, incluindo a Rússia.

Este fraco início da semana no sector petrolífero ocorre, apesar dos dados mostrarem que as importações de petróleo da China atingiram um valor recorde, revelando o quão profundo o nervosismo está incorporado no mercado ao longo da linha comercial Estados Unidos-China, que impediu o crescimento global e a procura por petróleo.