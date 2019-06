Preço do petróleo dispara à medida que aumenta a tensão entre Irão e Estados Unidos

Em Londres, o barril de Brent, que é referência para Angola, dispara 2,56% e é negociado a 63,40 dólares. Já em Nova Iorque, o WTI ganha acima dos 3%, sendo negociado a 55,64 dólares.

De acordo com a agência “Reuters”, o preço da matéria-prima sobe após surgirem novos receios de um confronto militar entre Teerão e Washington, sobretudo porque é naquela região do Médio Oriente que reside mais de 20% da produção mundial.

Esta quinta-feira, os Guardas da Revolução do Irão anunciaram terem abatido um drone norte-americano, em violação do espaço aéreo no sul do país.

De acordo com a “Press TV”, o canal de informação em inglês da televisão estatal iraniana, um modelo Global Hawk, da empresa norte-americana Northrop Grumman, “foi abatido pela força aérea” de Teerão, na província costeira de Hormozgan, no sul do Irão.