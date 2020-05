Preço do petróleo com tendências positivas

O preço do Brent subiu nesta quinta-feira, na bolsa londrina, depois de uma queda nos estoques de petróleo dos EUA e uma previsão da Agência Internacional de Energia (AIE) de estoques globais mais baixos no segundo semestre.

Os contratos futuros do petróleo brent subiu (1.46%), sendo negociados às 15:30 minutos hora de Luanda em 30,11 USD por barril.

A elevação dos preços nas últimas duas semanas, deveu-se o facto de alguns países abrandarem as restrições e bloqueios por coronavírus para permitir a reabertura de fábricas e lojas.

Contribuiu de igual modo para o aumento dos preços, a queda verificada a nível dos stocks de petróleo dos EUA, que caíram pela primeira vez em 15 semanas.

Os stocks de petróleo dos EUA caíram 745 mil barris, para 531,5 mil de barris na semana até 8 de Maio, informou a Administração de Informação Energética nesta quarta-feira.

Os preços do petróleo físico do Mar do Norte, que abriga o fluxo do petróleo está a subir e o futuro do Brent de seis meses está em nível mais raso em dois meses .

No entanto, o surgimento de novos casos da COVID-19 na Coreia do Sul e na China levantou preocupações sobre uma possível segunda onda de infecções que pesaria na recuperação económica e na procura de combustível.

FED alerta para fraco crescimento económico

O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, alertou na quarta-feira “um período prolongado de fraco crescimento económico”.

Entretanto, qualquer recuperação é vista como fraca demais para apagar a queda histórica deste ano.

Agência Internacional de Energia (AIE), na quinta-feira, previu novamente uma queda recorde na demanda em 2020, apesar de ter reduzido a estimativa de queda, citando medidas para facilitar o bloqueio.

À medida que a demanda aumenta, a AIE espera que os stocks de petróleo encolherão cerca de 5,5 milhões de barris por dia no segundo semestre.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) referiu na quarta-feira que espera que a demanda global por petróleo em 2020 encolha em 9,07 milhões de barris por dia, uma contracção mais profunda do que a previsão anterior de 6,85 mbd.