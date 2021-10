Preço do petróleo cai para 85,5 USD

O Brent de referência ao mercado angolano caiu 1%, para cerca de 85,5 USD o barril nesta manhã de quarta-feira segundo os dados do site Trading Economic.

O petróleo está a cair, depois de terem avançados dados esta terça-feira sobre os stocks de crude nos Estados Unidos, que apontaram para uma tendência de subida a e para uma queda num ponto-chave, em Cushing, no estado do Oklahoma.



Nesta altura, o West Texas Intermediate (WTI), que é negociado em Nova Iorque, está a ceder 1,5%, com o barril nos 83,38 USD.



Já o brent do Mar do Norte, que é negociado em Londres e serve de referência a Angola, está a cair (1,24%). Ainda assim, o barril continua na cifra dos 85 USD.