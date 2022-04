Preço do gás na Europa dispara 24% com cortes de Moscovo à Polónia e Bulgária

Os preços do gás no mercado de Amesterdão, referência na Europa, abriram esta quarta-feira a disparar 24% para os 125 euros por Megawatt hora (MWh) após Moscovo ter suspendido o fornecimento de gás à Polónia e à Bulgária, noticiou o Jornal de Negócios.

Este endurecimento da posição do Kremlin perante a recusa dos Estados-membros pagarem em rublos pelo gás russo e reforçarem o apoio, incluindo militar, à Ucrânia já atirou com os preços do gás bem para cima da fasquia dos 100 euros e derrubou a moeda única europeia para mínimos de cinco anos.

Após a abertura nos 125 euros, os preços aliviaram para os 113,555 euros, uma subida de 10%.