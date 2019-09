O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar mais 2,50 dólares do que os 58,20 dólares com que fechou as transacções na terça-feira.

Dados positivos para a economia da China no sector de serviços e uma menor tensão em Hong Kong contribuíram para animar os mercados e ajudaram a impulsionar o preço do Brent, segundo os analistas.