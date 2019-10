Preço do barril de Brent cai 3,10% e fica abaixo dos 60 USD

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,89 dólares abaixo dos 60,78 com que fechou as transacções na segunda-feira.

O preço do crude europeu desceu depois de o Equador ter anunciado a sua saída da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a partir de 01 de janeiro de 2020.

Os cortes anunciados pela OPEP em 2018 afectaram as receitas do Governo equatoriano com a produção petrolífera, o que pode ter contribuído para a decisão de Quito abandonar o cartel.