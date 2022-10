Preço das acções do BAI mantêm- se “ceteris paribus” ao passo que BCGA cai 0,06%

O Mercado de Bolsa de Acções (MBA) abriu hoje a negociar de forma contrastada, com as acções do BAI a negociarem no valor de 34 mil kz, enquanto banco Caixa Geral Angola registou uma desvalorização de 0,06% para 16 mil 990 kz.

A semana é marcada pela fraca volatilidade dos activos financeiros, correspondendo a fraca procura dos investidores.

Na quarta-feira as acções do BAI fecharam a sessão a valer 34 800 kz cotação que se mantém na abertura do mercado esta sexta-feira. Fruto da elevada procura o BAI disponibilizou na terça-feira, 25 de Outubro, 972 500 acções próprias, equivalente a 5% do capital social que estarão disponíveis até o final do ano.

A Caixa Geral Angola fechou a sessão a negociar nos mínimos 16 990 kz, (-0,06%) depois de ter aberto no dia anterior ao preço de 17 mil kz.

Nesta quinta-feira, foram registados 44 negócios, (o que movimentou cerca de 166 milhões kz), dos quais 37 pertencentes as acções do BAI e o remanescente do Caixa Angola.

Com os dados desta quinta feira, a capitalização bolsista do BAI cifrou-se nos 676 mil milhões kz, já o valor da instituição financeira BCGA vale 339 mil milhões Kz.