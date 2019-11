“Precisamos de fundos de investimento para estimular o sector privado”

O tema da conferência da CMC este ano é Mercado de capitais: capitalizando a economia 4.0. Em que medida o mercado de capitais pode ter este papel? Há três razões pelas quais as transformações actuais representam não apenas um prolongamento da 3.ª Revolução Industrial, mas a chegada de uma quarta e distinta: velocidade, escopo e impacto nos sistemas. Agora que estamos à beira da revolução digital, caracterizada por uma fusão de tecnologias, as linhas entre as esferas física, digital e biológica são imprecisas. Face às revoluções industriais anteriores, a quarta evolui a um ritmo exponencial e não linear, com um poder disruptivo em quase todas as indústrias. A velocidade dos avanços actuais não têm precedentes históricos, e a amplitude e profundidade destas mudanças anunciam a transformação de sistemas inteiros de produção, gestão e governação.

O que está a mudar?

Tenho defendido que é necessário um modelo económico diferente. Não se trata de capitalismo vs. comunismo, mas de uma mudança que cruze o keynesianismo, com um foco muito maior na saúde, na educação e no papel do governo na economia, com o neoliberalismo, focado no livre mercado, liberdade do indivíduo e afastamento dos governos, para originar um novo sistema que atenda às necessidades básicas e à maximização do bem-estar do ser humano. Hoje, o acesso fácil aos sistemas de capital por todas demografias é o coração do que move as sociedades, não apenas o mercado de capitais. Os serviços financeiros como um todo, seja por meio de neo-banking ou fintech, desempenham um papel crítico na conexão de pessoas, na alteração do comportamento do consumidor e na transparência do intercâmbio social, nivelando o campo para um sistema económico mais justo.

Que oportunidades a economia 4.0 pode trazer ao mercado de capitais?

Através da automação, inteligência e personalização, a tecnologia tem o poder não apenas de impulsionar o mercado de capitais, mas de catapultá-lo, pressionando-o para a actualização das suas infra-estruturas para beneficiar os consumidores. As vantagens desta revolução são muito aparentes na negociação algorítmica ou de alta frequência (HFT), um método de executar ordens usando instruções de negociação pré-programadas automatizadas, que contabilizam variáveis como tempo, preço e volume para enviar pequenas ‘fatias’ de uma ordem de mercado ao longo do tempo – o uso amplamente difundido da tecnologia de block chain minimiza os custos e ineficiências do mercado. O Financial Times estima que os algoritmos decidam até 70% das negociações de acções em bolsa e o JP Morgan avança que menos de 10% dos movimentos são feitos por indivíduos - o restante é feito por fórmulas quantitativas de computação. Resultado? Muito menos utilizadores estão envolvidos com o mercado de capitais, não apenas nos EUA, mas em todo o mundo.

É a arquitectura de blockchain...

Exacto, onde as contrapartes concordam em transferir a propriedade de um activo em [quase] tempo real. Num ambiente como este, as informações compartilhadas numa rede distribuída ajudam a eliminar as vantagens informacionais inerentes que caracterizam as HFT, permitindo que várias partes confiem nas mesmas informações em vez de duplicá-las, replicá-las e ter que reconciliá-las. Desta forma, os mercados são locais mais seguros e confiáveis para transacções (económicas) humanas.

A economia 4.0 está bem avançada em Angola?

Infelizmente não. Existe ainda uma enorme lacuna entre o mercado financeiro e a economia real.

Onde pode ter mais potencial?

Hoje, uma franja da população usa tecnologia móvel para aceder a algum a tipo de serviço bancário. Embora este número aumente dramaticamente a cada ano, o mais encorajador é que existe um enorme potencial na integração dos consumidores no ecossistema financeiro por meio da capacitação tecnológica dos sistemas financeiros – seja por meio de transacções bancárias por meio de telemóveis, como na Tanzânia ou no Afeganistão, ou por serviços de microcrédito via plataformas tecnológicas, como a Tala, que fornece empréstimos instantâneos e outros serviços financeiros personalizados por via de um aplicativo móvel.

Os operadores do mercado de capitais em Angola têm estado focados em fundos com títulos de dívida pública. A tendência vai manter-se até quando?

Por vivermos num contexto de grande assimetria de informação e constantes mutações políticas e macroeconómicas, é muito difícil prever as tendências dos mercados em Angola.

As privatizações são uma oportunidade para dinamizar o mercado de capitais. Que papel a BFA Gestão de Activos pode vir a ter neste processo?

Não temos os números, mas o nosso sentimento crescente é que, se privatizarmos empresas estatais, juntamente com serviços públicos e participações do Estado em companhias lucrativas, o Governo deve conseguir angariar capital significativo a médio prazo, que pode ser investido em habitação ou educação, por exemplo, impulsionando o crescimento da classe média. Isto é realmente atractivo, pois mais poupança doméstica poderá vir a ser canalizada para o sector privado e, finalmente, para o mercado de capitais. A história financeira mundial ensina que a existência de um sistema de mercados de capitais eficiente é hoje um dos elementos-chave para desbloquear o progresso económico.

Vê interesse de investidores internacionais nas privatizações?

Se pensarmos em Angola como um título de um cabaz de activos de mercados emergentes, o País é atractivo, tendo em conta factores como crescimento económico, inflação, taxas de juro, crédito e liquidez que, não obstante os contratempos mais recentes, têm tido um bom desempenho em relação aos seus pares da África austral. Mas políticas migratórias pouco ‘amigáveis’, a instabilidade cambial e a não flexibilização do livre fluxo de capitais continuarão a ser factores inibidores da vinda de capitais internacionais.

Que papel as sociedades gestoras de fundos podem desempenhar no crescimento da economia 4.0 em Angola?

Angola enfrenta hoje o desafio de oferecer melhores oportunidades económicas aos cidadãos e de aliviar a pobreza que há muito nos afecta, por meio de um crescimento sustentado liderado pelo sector privado. Um forte sector empresarial privado desempenha um papel vital a esse respeito, em particular as pequenas e médias empresas (PME’s), que fornecem a muitos angolanos emprego, renda e esperança num futuro melhor. As PME’s são a espinha dorsal da economia, sendo necessárias abordagens empreendedoras inovadoras e criativas para ajudá-las a adaptarem-se aos padrões globais. Para tal, o acesso ao financiamento é crucial, podendo assumir diversas formas, desde empréstimos bancários a microcrédito. Complementarmente, há uma necessidade crescente de fundos de investimento para estimular o desenvolvimento do sector privado. Os investimentos em títulos - acções ou soberanos - podem ser fundamentais na transformação das pequenas em médias empresas e das semiformais em formais, tornando assim o capital de risco um meio para a promoção da sustentabilidade do empreendedorismo.

E a BFA Gestão de Activos, em concreto, que papel tem tido e pode vir a ter?

Desde o lançamento do nosso primeiro fundo de investimento – o BFA Oportunidades I –, acumulámos 61,3 mil milhões Kz em activos sob gestão. Os investidores nos nossos fundos são maioritariamente de retalho, pelo que temos, assim, vindo a contribuir para a democratização do acesso ao mercado de capitais. Ambicionamos continuar a servir a economia nacional, tendo um papel preponderante no crescimento sustentável do tecido empresarial angolano.

Que papel o Estado pode ter?

Estamos num momento crítico para a diversificação económica. Uma matriz de recentes eventos políticos e macroeconómicos, e o ritmo crescente de desenvolvimentos em tecnologia apontam para tempos voláteis e disruptivos. É hora de repensar as coisas! A Indústria 4.0 está pronta para impulsionar a transformação global das indústrias. Tecnologias inovadoras, como robótica inteligente, agritech, impressão 3D e inteligência artificial, combinadas com novas abordagens à gestão de dados, ajudarão a cadeia dos agentes económicos a economizar tempo, aumentar a produtividade, reduzir desperdícios e custos e responder de forma mais eficaz à demanda do consumidor. Mas estas e outras tecnologias também oferecerão aos governos africanos novas maneiras de enfrentar os desafios sociais e impulsionar o crescimento.

Em que medida?

Por exemplo, o uso de sensores, os big data e o machine learning podem aumentar significativamente a produtividade agrícola. A aplicação de inteligência artificial em plataformas personalizadas de aprendizagem pode transformar a educação básica, onde os resultados permanecem fracos, apesar dos aumentos nas matrículas. E a tecnologia blockchain pode facilitar transacções que exigem altos níveis de confiança, como compra de terras. Os decisores políticos devem, portanto, encontrar um equilíbrio entre gerir o impacto da transformação dos modelos tradicionais de desenvolvimento baseados na indústria, e abraçar as novas oportunidades decorrentes dos avanços tecnológicos.

O ano está a terminar. Pensam lançar mais algum fundo em 2019?

Este ano foi marcado pela liquidação do fundo BFA Oportunidades II, com uma taxa líquida de retorno de investimento de 14,5%, e pelo lançamento de dois novos fundos de investimento, BFA Oportunidades III e BFA Protecção, ambos com subscrição acima do espectável. 2020 é agora o foco!

Que novidades estão a preparar?

O ano que se aproxima apresenta muitos desafios para nós, tanto do ponto de vista estrutural do mercado - que esperamos que traga uma série de desafios e oportunidades –, como do ponto de vista da empresa. Enquanto líderes de mercado, pretendemos enfrentar esses desafios e oportunidades de frente, tendo como grande objectivo a solidificação da nossa liderança.