Precariedade do emprego aumenta desigualdades em França

A pobreza em França é alimentada pela “precariedade do emprego” segundo este documento indicando que a proporção de trabalhadores com contratos temporários passou de 12% em 2007 para 13,6% em 2017.

Esta tendência continua em aumento nos últimos três anos, aponta ainda o observatório, segundo o qual, cerca de 8 milhões de pessoas, ou seja uma pessoa activa em 4 se encontra em situação de “deficiência de emprego”, ou seja, contrato temporário, desemprego periódico ou de longa duração.

Apesar da taxa de pobreza em França (situada nos 6,8%) estar entre as mais baixas da Europa, à frente de países como a Alemanha ou o Reino Unido (com uma taxa de 10%), o observatório refere que entre 2006 e 2016, o número de pessoas vivendo abaixo do limiar da pobreza, fixado em 50% do rendimento médio, passou de 4,4 para 5 milhões, ou seja 600 mil pobres suplementares no espaço de dez anos. Este número ascende a quase 9 milhões de pobres, quando o limiar da pobreza é fixado em 60% do rendimento médio que, em 2016, ano das últimas estatísticas na matéria, era fixado em 855 Euros por pessoa.