Powell põe pausa e vê a política da Fed “apropriada”

O presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, considerou a política do banco central “apropriada”, sinalizando que irá manter-se atento à evolução da economia.

“Vemos que a posição actual da política provavelmente permanecerá apropriada enquanto as informações recebidas sobre a economia permanecerem consistentes”, disse na conferência de imprensa esta quarta-feira após a reunião de dois dias do banco central.

A Fed cortou esta quarta-feira a taxa de juro directora em 25 pontos base, para um intervalo de 1,50% a 1,75%, em linha com as estimativas da maioria dos investidores. O banco central sinalizou que após este corte, o terceiro do ano, poderá interromper o ciclo de descidas no custo do financiamento, ao omitir a frase “agir de forma apropriada para sustentar a expansão económica”.

“Vemos as perspectivas como mais do mesmo e vemos os riscos para as perspectivas talvez numa direcção positiva durante esse período intermediário, embora algumas coisas ainda permaneçam desconhecidas. Isso é a economia”, disse.

O Presidente da Fed frisou que “se surgirem desenvolvimentos que causem uma reavaliação das perspectivas, agirão de acordo”. Realçou ainda que uma uma subida de juros não está em cima da mesa.