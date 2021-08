Powell admite cortar compra de dívida já este ano

“Pode ser apropriado começar a reduzir a velocidade da compra de activos ainda este ano”. Este era o sinal mais aguardado nos últimos dias pelos mercados e foi dado por Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal dos EUA, no discurso desta sexta-feira, 26, no simpósio de Jackson Hole, no estado de Wyoming.

Ainda assim, mesmo com alguma alteração ao volume de aquisições de dívida, a autoridade monetária garante que irá manter os juros em níveis baixos para continuar a suportar a maior economia do mundo.

“Na recente reunião da Fed em Julho, eu era da opinião - tal como a maioria dos participantes - que se a economia evoluísse conforme o previsto, poderia ser apropriado começar a reduzir o ritmo de compras de activos este ano”, elaborou o economista de 68 anos, na edição deste ano do simpósio, que se realiza novamente de forma virtual.

Após o encontro, Agosto trouxe a continuação desses progressos com um forte relatório de emprego, apesar das preocupações com a disseminação da variante Delta do novo coronavírus. “Estaremos a avaliar cuidadosamente os dados recebidos e os riscos em evolução”, disse Powell