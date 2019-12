“Poupa-Lá” e Paparoca vão a concurso público

A informação foi partilhada a 30 de Dezembro pelo titular da pasta, Joffre Van-Dúnem Júnior.

Numa primeira fase, disse o ministro, serão submetidas a concurso as lojas da rede “Poupa-Lá e Paparoca”, situadas em Luanda.

Para maior celeridade ao processo foi criada uma comissão conjunta pelo Ministério das Finanças e do Comércio, que procedem ao registo das lojas, com a finalidade de as recuperar e integrá-las no património do Estado.

De acordo com Jornal de Angola, 32 lojas comerciais Paparoca criadas pelo Executivo no âmbito do Programa de Reestruturação do Sistema de Logística e Distribuição de Produtos Básicos (PRESILD) e Programa de Expansão da Rede Comercial (PERCOM), apenas três não pertenciam ao sector privado.