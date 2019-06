Possível acordo entre EUA e México traz otimismo a Wall Street

Sinais de optimismo relativos a um provável acordo entre norte-americanos e mexicanos levaram os principais índices norte-americanos a encerrar a sessão desta quinta-feira em terreno positivo.

Assim, o Dow Jones terminou a sessão de hoje com uma valorização de 0,71% para 25.720,66 pontos, o Standard & Poor’s 500 fechou no ‘verde’ com um pulo de 0,61% para 2.843,49 pontos enquanto o tecnológico Nasdaq Composite mostrou vitalidade ao valorizar 0,53% para 7.615,55 pontos.

O mercado parece esperançoso quanto a um acordo entre os EUA e o México. Trump admitiu progressos nas conversações quanto à imigração ilegal com o México mas insuficientes para um acordo. O presidente norte-americano admitiu que houve progressos nas conversações, ainda que considere insuficientes para chegar a um acordo bilateral.

As conversações serão retomadas esta quinta-feira e caso não seja alcançado nenhum acordo, os EUA aplicam tarifas de 5% na segunda-feira.