Possibilidade de um encontro entre Biden e Putin anima futuros europeus

Os futuros do Stoxx 50 estão a apontar para uma abertura em terreno positivo, nesta altura a avançar 0,8%. A possibilidade de um encontro entre o presidente norte-americano, Joe Biden, e Vladimir Putin, o homólogo russo, tendo em vista um diálogo sobre a situação na Ucrânia, estará a dar algum alento aos investidores.





De acordo com o jornal Negócios, o tema da tensão entre a Rússia e a Ucrânia continua, assim, no centro das atenções dos investidores, que têm vindo a demonstrar um menor apetite por risco sempre que há desenvolvimentos ligados a um agudizar da tensão na Ucrânia.





Já na Ásia, a sessão decorreu de forma mista: no Japão, tanto o Nikkei como o Topix recuaram, com quedas de 0,78% e 0,71%, respectivamente. Já na Coreia do Sul, o Kospi fechou no vermelho por uma "unha negra", ao ceder 0,03%.



Em Hong Kong, o Hang Seng derrapou 0,83%, num dia em que o sector imobiliário voltou a pressionar o índice, com mais um promotor imobiliário chinês, o Zhenro Properties, a deixar alertas sobre uma situação de "default". As acções da empresa chegaram a afundar 17% em Hong Kong e os efeitos fizeram-se sentir também nos títulos de outras empresas do sector.