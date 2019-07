Portugal vai emitir dívida a longo prazo para angariar até 1.250 milhões de euros

A agência liderada por Cristina Casalinho realiza um leilão duplo de Obrigações do Tesouro a 10 e 26 anos, com um montante indicativo global entre mil milhões e 1.250 milhões de euros.

Esta será a sexta emissão de dívida benchmark este ano. Nos últimos cinco leilões, Portugal baixou sucessivamente os custos de financiamento, ao renovar os mínimos da taxa de juro a cada emissão de OT.

No último leilão a 10 anos, o IGCP conseguiu algo inédito ao pagar menos de 1%. No dia 12 de junho, o IGCP emitiu 625 milhões de euros em dívida a uma taxa de 0,639%.

No mercado secundário, esta manhã, a yield da dívida soberana portuguesa estava em 0,324%.

No terceiro trimestre do ano, que agora se inicia, o IGCP prevê colocações de entre mil a 1,25 mil milhões de euros por leilão. Estas emissões serão feitas através de uma combinação entre operações com sindicatos bancários e leilões no mercado.