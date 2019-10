Portugal vai emitir cerca de mil milhões de euros de Obrigações a 15 anos

O IGCP vai realizar no próximo dia 9 de Outubro, a partir das 10h30, um leilão da Obrigações do Tesouro com maturidade em 18 de Abril de 2034, com um montante indicativo entre 750 milhões e mil milhões de euros, o que quer dizer que o Estado vai ao mercado com uma emissão de dívida a 15 anos. É a primeira emissão depois das eleições legislativas (6 de Outubro).

Num leilão comparável, a 11 de setembro, o IGCP – Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Pública emitiu 400 milhões de euros em OT a 15 anos, tendo pago uma taxa de juros de 0,676%.

Este anúncio segue-se à operação desta última quarta-feira. O IGCP foi ao mercado para uma operação de troca de dívida. Comprou títulos que venciam em 2021 e 2022, e emitiu, em contrapartida, OT com prazo em 2023 e 2027.

Esta troca serve para aproveitar os juros baixos, esta é a quinta operação de troca de dívida que a entidade liderada por Cristina Casalinho fez este ano. Na última operação de troca de dívida, em julho, o IGCP adiou o reembolso de 797 milhões de euros, numa operação de troca de dívida para alongar OT que venciam em 2020 e 2021. O Tesouro comprou 256 milhões de euros de OT com maturidade em 15 de junho de 2020 e 541 milhões de euros de OT com maturidade em 15 de abril de 2021. Em troca, vendeu obrigações com maturidade em 21 de julho de 2026 e 17 de outubro de 2028.