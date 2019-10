Portugal vai continuar a crescer acima da Zona Euro, apesar de haver mais riscos externos - UE

No relatório da 10ª missão pós-programa, publicado esta terça-feira, Bruxelas admite que Portugal conseguirá atingir o crescimento do PIB projectado pela Comissão nas últimas previsões de Julho, apesar de haver agora um maior receio com a desaceleração global da economia europeia: “As perspectivas económicas de curto prazo permanecem amplamente favoráveis, mas os riscos relacionados ao ambiente externo aumentaram”, indica o relatório.

A missão da Comissão esteve em Portugal em junho e assinala agora que o crescimento económico no primeiro trimestre ficou “ligeiramente acima das previsões da Comissão”. E o desempenho da economia nacional está “alinhado com as projecções para o ano inteiro de um crescimento de 1,7% em 2019 e 2020”, refere o documento.

Embora saliente os “progressos no ajustamento económico” do país, a Comissão também deixa alertas. A recente deterioração das contas externas “merece atenção”, dado “o stock ainda elevado de passivos externos do país”. Já o mercado de trabalho “deve continuar a melhorar, embora a um ritmo mais lento”, com uma evolução “moderada” dos salários e baixa inflação.