Portugal: Taxa de desemprego revista em baixa para 6,6% em Junho

A estimativa provisória do organismo de estatística nacional é de que o desemprego desça novamente, para 6,5%, em Julho, menos 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior.

“Em Junho de 2019, a taxa de desemprego situou-se em 6,6%, valor igual ao do mês anterior, superior em 0,1 pontos percentuais ao de três meses antes e inferior em 0,3 pontos percentuais ao do mesmo mês de 2018”, pode ler-se no relatório do INE publicado esta manhã.

O instituto clarifica também que a população desempregada diminuiu em 2,8 mil pessoas (0,8%) e a população empregada caiu igualmente, neste caso, em 6,7 mil pessoas (0,1%), quando comparado com o mês anterior (maio). Para julho de 2019, a estimativa provisória do INE para a população empregada corresponde a 4 840,7 mil pessoas, o que corresponde a um aumento de 0,2% (9,3 mil) em termos nominais e de 0,7% (33,3 mil) em termos homólogos.

“A taxa de desemprego dos jovens foi estimada em 19,3%, tendo aumentado 0,7 p.p. em relação ao mês precedente. A taxa de desemprego dos adultos foi estimada em 5,5% e diminuiu 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior”, refere ainda o INE, no mesmo documento.