Portugal é o único país com inflação negativa em agosto. Taxa manteve-se estável

A inflação da zona euro no mês de agosto manteve-se estável em 1%, comparativamente ao mês de julho, revela o Eurostat esta quarta-feira, 18 de setembro. Na União Europeia, a inflação fixou-se em 1,4% em agosto, mantendo a mesma taxa verificada no mês anterior.

No ano passado, a taxa de inflação na zona euro situou-se em 2,1%, enquanto na União Europeia, a mesma taxa se tinha fixado em 2,2%.

Portugal volta a registar a taxa de inflação mais reduzida do conjunto europeu, com -0,1%, apresentando uma subida relativamente ao mês passado, quando se tinha fixado em -0,7%. Grécia e Espanha seguem a Portugal como os país que registaram a inflação mais baixa, com 0,1% e 0,4%, respectivamente.

Por sua vez, as taxas de inflação mais elevadas verificaram-se na Roménia, com 4,1%, Hungria, com 3,2%, e Holanda e Letónia com 3,1%.

Comparativamente com o mês anterior, a inflação anual caiu em nove países membros, mas manteve-se estável em seis e aumentou em 12.