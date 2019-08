Portugal e África do Sul querem relação mais próxima entre Europa e África

Os dois países realizaram, na sexta-feira, em Pretória, a sexta ronda de consultas políticas, presidida pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, e pelo vice-ministro para as Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Alvin Botes.

“Foi acordado que a África do Sul e Portugal devem promover uma colaboração mais próxima entre a União Europeia e a União Africana”, adianta o comunicado final do encontro.

A África do Sul assume em 2020 a presidência da União Africana e Portugal a liderança do Conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2021, tendo como tema as relações com África.

Durante o encontro, os representantes dos dois executivos apresentaram as prioridades para as respectivas presidências das duas organizações regionais.

As consultas bilaterais permitiram, segundo o Governo português, “efectuar um balanço da cooperação em vários sectores e identificar formas de reforçar o relacionamento entre os dois países”.

Os dois executivos sublinharam o registo positivo mútuo de apoio a candidaturas a cargos internacionais, reiterando a intenção de continuar, bem como enfatizaram a vontade e aumentar a colaboração bilateral na área da defesa, designadamente na segurança marítima, operações de paz, formação e treino militar e indústria da defesa.