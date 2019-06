Portugal: Confiança dos consumidores volta a aumentar em Junho

O indicador de clima económico aumentou em Junho, após ter diminuído no mês anterior. Em junho, os indicadores de confiança aumentaram na indústria transformadora, na construção e obras públicas e nos serviços, tendo apresentado uma estabilização no comércio.

O saldo das expectativas relativas à evolução da situação económica do país aumentou em junho, após ter diminuído ligeiramente no mês precedente, revelam os mesmos dados do gabinete de estatística.

A confiança na construção e obras públicas aumentou em junho, suspendendo o perfil descendente apresentado desde fevereiro do presente ano. “A evolução do indicador reflectiu o contributo positivo das perspectivas de emprego, tendo as apreciações sobre a carteira de encomendas contribuído negativamente”, afirma o INE.

O indicador de confiança da indústria transformadora também apresentou um aumento em junho, interrompendo o movimento descendente que se tem observado desde janeiro de 2018. “O comportamento do indicador deveu-se ao contributo positivo de todas as componentes, opiniões sobre a evolução dos stocks, apreciações sobre a procura global e perspectivas de produção”, destaca.