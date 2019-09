Portugal com défice orçamental de 0,8% no primeiro semestre

As Administrações Públicas tiveram um saldo negativo de – 789,3 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, revelam as contas nacionais trimestrais, divulgadas esta segunda-feira.

A pesar nas contas nacionais está a injecção de capital de 1.149 milhões de euros no Novo Banco, pedida ao Fundo de Resolução.

“A outra despesa de capital aumentou 9,5%, reflectindo a transferência de capital efectuada pelo Fundo de Resolução para Novo Banco, mais elevada em 2019 que em 2018”, explica o organismo de estatística nacional. No ano passado, para fazer face a perdas de 2017, o Novo Banco tinha recebido uma injecção de capital de 792 milhões de euros ao abrigo do mecanismo de capital contingente.

No primeiro trimestre, Portugal tinha registado um excedente orçamental de 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB), com as Administrações Públicas a registarem um saldo positivo de 178,5 milhões de euros até março.

O Governo inscreveu no Orçamento do Estado para 2019 uma meta para o défice de 0,2% do PIB, cenário que manteve no Programa de Estabilidade 2019-2023, apresentado em abril, e manteve esta segunda-feira a projecção.