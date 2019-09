Portugal a “meio da tabela” europeia no crescimento do PIB do segundo trimestre

As estatísticas trimestrais do organismo europeu confirmam um crescimento de 0,2% quer no grupo de países da moeda única quer no total de economias da UE, quando Portugal registou uma taxa de crescimento de 0,5% face ao trimestre anterior.

No conjunto de 25 países europeus para os quais o Eurostat obteve dados do segundo trimestre, Portugal ficou na 13ª posição quanto ao crescimento em cadeia.

A Hungria registou o maior crescimento em comparação com o trimestre anterior (+ 1,1%), seguido pela Roménia (+ 1%) Bulgária, Dinamarca, Grécia, Chipre, Lituânia e Polónia (todos + 0,8%). As diminuições foram observadas no Reino Unido (-0,2%), na Alemanha e na Suécia (ambos-0,1%). Em Itália registou-se uma estagnação.