No documento, informa que “ grupo organizado de indivíduos” está a agir de má-fé em que perfil criado no Facebook em nome de Jofre Van-Dúnem fornece, através de mensagens, um número telefónico e o nome do presidente do Conselho de Administração do Porto de Luanda, como sendo a pessoa de contacto naqueles serviços.

Segundo o Jornal de Angola, a companhia declara, para evitar equívocos, que não vende viaturas ou mercadorias naquele recint.