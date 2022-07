Players concordam mas apontam para uma saída transitória dos bancos no MVM

Os players do Mercado de Valores Mobiliários (MVM) concordam com a medida conjunta dos reguladores (CMC e BNA) quanto a saída dos bancos na actividade de investimento em valores mobiliários, mas defendem uma retirada paulatina das instituições financeiras e não brusca.

O comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Capitais (CMC) que define os prazos, termos e condições da transferência dos serviços e actividades de investimento em valores mobiliários, actualmente, por Instituições Financeiras Bancárias a favor das Instituições não Bancárias foi tema de discussão recentemente pelos representantes da banca, fundos de investimento, corretoras de valores mobiliários e juristas.

Para o PCA do Independent Finance Advisors, Francisco Santos, que interveio na mesa redonda organizada pela FG Academy, na Universidade Católica de Angola, o prazo dado para os bancos abandonarem o mercado de valores mobiliários “é impossível”. O referido prazo termina a 31 de Dezembro de 2022.

O modelo de separação que se pretende implementar, refere Francisco Santos, já fazia parte da lei anterior (Lei dos valores mobiliários, 22/05 de 23 de Setembro) e como consequência o mercado não arrancou.

Em 2015, argumentou, fez-se um ajustamento da lei das sociedades distribuidoras/corretoras que permitia indirectamente os bancos participarem, o que foi preponderante para o funcionamento do mercado.

Por isso, Francisco Santos, considera fundamental, em primeira instância, que se olhe para o modelo de supervisão e regulamentação do passado, antes de uma mudança no modelo actual.

Esta ideia é também partilhada pelo PCA da Madz Global, Maurício Airosa, que defende um melhor ajustamento regulatório da actividade da banca dentro do mercado de capitais no modelo que se pretende, pois as linhas da lei alteradas não traziam “balizas” que podem “nos remeter as barreiras de informação entre os diferentes reguladores, o princípio de banca, bolsa ou seguros, devendo estar assente em todo sistema financeiro no sentido de ajustar o “nosso sistema financeiro”.

Por sua vez, o PCE da BFA GA, Rui Oliveira, aponta ser importante que o órgão regulador, neste modelo, esclareça como serão feitas as negociações das sociedades gestoras de fundos de investimento, pois têm os bancos como parte importante na comercialização dos produtos.

“Passa a ser obrigatório do nosso lado (nós próprios) a fazer a comercialização ou será por via de uma distribuidora ou corretora”, interrogou, ressaltando que, “é necessário que o regulador permita que tenhamos algum agenciamento com os bancos para permitir que se faça alguma distribuição”, apelou Rui Oliveira.

O consultor da Standard Bank Angola, António Catana e o chefe do Departamento Jurídico e Regulamentar da BODIVA, Josimar Custódio, partilham que a saída dos bancos vai diminuir em grande escala o volume/número de negociação na Bolsa de Dívida e Valores de Angola.

Na visão do consultor António Catana, é impossível as sociedades distribuidoras e correctoras consigam substituir a totalidade dos investimentos que os bancos têm feito no mercado, mas acredita que este modelo traz consigo vantagens claras para o mercado e uma delas é o conflito de interesses entre a carteira própria dos bancos e a carteira dos clientes.

Segundo Josimar Custódio a redução dos membros intermediários ligados a negociação diminui o montante negociado na bolsa e, simultaneamente, o nível de conhecimento de acção da BODIVA também sofre.

Implicações e os reajustes dentro do mercado....

Outro tema levantado pelos players tem a ver com a recessão de órgãos, abertura de contas e a actuação dos investidores não residentes no mercado de valores mobiliários.

António Catana (consultor) apela ao regulador que encontre um mecanismo para recessão de órgãos para manter a rede dos bancos ao serviço do mercado. A retirada completa dos bancos como um canal de negociação no mercado traz um impacto nocivo, por que tira a possibilidade de milhares de angolanos a terem acesso ao mercado e estaremos a preparar o mercado para quase exclusivamente algumas pessoas, apontou.

“Não é possível haver market maker sem carteira, os bancos têm que continuar(......)se retiramos a carteira, estamos a prestar um serviço ao mercado, obviamente diminuindo a liquidez o Estado vai ter que pagar mais para fazer omissões de dívida pública” sublinhou António Catana.

O consultor defende ainda, que a carteira de títulos dos não residentes deve permanecer nos bancos porque os investidores olham para o mercado numa lógica de risco...e é fundamental que os não residentes permaneçam ao ponto de sabemos (também) quantidade dos títulos de moeda estrangeira .

Para o PCA do Independent Finance Advisors Francisco Santos, carteira própria não é o tema principal, é fácil resolver em ambientes electrónicos. De certeza que os principais bancos vão criar corretoras ou distribuidoras, sublinha.

O chefe do Departamento Jurídico e Regulamentar da BODIVA, Josimar Custódio sublinha que dos 27 membros na BODIVA, os bancos são os únicos que participam no processo de liquidação física e financeira em Angola, logo se estas instituições (corretoras e distribuidoras) não o fazem vão ter que começar a pensar nisso para que 1 de Janeiro do próximo ano elas estejam aptas.

De acordo com o jurista este processo não é impossível do ponto de vista legislativo, mas o sistema de pagamento tem regras próprias e exige algum esforço financeiro para que as instituições possam fazer parte.

Para o jurista Josimar Custódio a bolsa hoje está a caminhar para o sentido que se esperava e com esta medida pode se registar um certo recuou a vários níveis (acima mencionado), é normal que a BODIVA receba dos investidores não residentes “times” no sentido de perceber quais as oportunidades que o mercado oferece.

“Se os investidores é um dado momento percebem que a custódia já não fica com determinado banco mas sim com uma distribuidora (sendo esta uma entidade nova) é normal que estes precisam de tempo para perceber qual é o impacto que terá o investimento ao ser confiado a uma desta instituição e quais os riscos associados”, avançou o jurista.