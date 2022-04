PISI suspensa de actividade no sector Imobiliário

A Propriedade Investimento e Serviços Imobiliários (PISI) está suspensa de exercer qualquer actividade no sector imobiliário (avaliação de imóveis), indica uma nota de imprensa da Comissão do Mercado de Capitais (CMC).

A suspensão deveu-se ao incumprimento de registo de pelo menos dois peritos avaliadores de imóveis pessoas singulares, que actuam exclusivamente por conta da entidade enquanto pessoa colectiva previsto no n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento da CMC n.º 1/14, de 31 de Janeiro, dos Peritos Avaliadores de Imóveis.

A PISI está suspensa por um período de 60 dias (dois meses), a contar da data de publicação do referido documento de (14 de Abril), a desenvolver a actividade ao abrigo da alínea p) do artigo 19.º do Decreto Presidencial n.º 54/13, de 6 de Junho, que aprova o seu Estatuto Orgânico, conjugado com o artigo 82.º do Decreto Legislativo Presidencial n.º 7/13, de 11 de Outubro.