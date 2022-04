Pilar da Madzglobal

Maurício Ribeiro Marques Airosa é versado em consultoria de investimentos desde os primórdios de 2000, tendo adquirido experiência no sector financeiro que o levaram ascender à presidência da Comissão Executiva na Madzglobal, S.A (corretora de valores mobiliários). Exerce o respectivo cargo há dez anos (2010).



Antes de chegar à liderança da Madzglobal, S.A passa pela Universal Casa de Câmbio, S.A (empresa dedicada à realização de operações de compra e venda de moeda estrangeira, cheques de viagens) nas vestes de presidente da Comissão Executiva, onde executa vários projectos ligados à consultoria de investimentos.



A primeira experiência de Maurício Airosa no sector financeiro em Angola, mais concretamente no segmento cambial, inicia na Travelex Câmbio, onde também chega a exercer o cargo de presidente do Comissão Executiva (CEO). É ideólogo de projectos cujos resultados impactaram no crescimento da empresa.



Apesar de o percurso no sector financeiro estar ligado ao segmento cambial, o actual Chief Executive Officer (CEO) da Madzglobal, S.A, também tem experiência internacional, chega a fazer parte da equipa de consultores da "Agendainvest Wealth Management", uma empresa de gestão de fortunas na Suíça (2011-2016).



Maurício Ribeiro Marques Airosa tem um MBA em finanças pela UEA, Barcelona – Espanha (2008-2010) e diplomado em direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto (1992 – 1997). O CEO da Madzglobal, S.A é igualmente especialista em consultoria financeira e investimento.