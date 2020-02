Petrolíferas venderam 40% das divisas ao mercado em Janeiro

As divisas adquiridas pela banca comercial às petrolíferas em Janeiro corresponderam a cerca de 40% do total colocado no sistema, de acordo com cálculos do Mercado com base em dados do Banco Nacional de Angola (BNA). No primeiro mês deste ano, o banco central disponibilizou, num total de sete leilões, pouco mais de 407 milhões USD, a que se juntaram quase 280 milhões USD vendidos por empresas do sector petrolífero a instituições bancárias comerciais.

A possibilidade de compra de divisas a estas empresas é um balão de oxigénio para o sector bancário – e, sobretudo, para os seus clientes. Desde 2 de Janeiro, recorde-se, por força do Aviso 13/19 do banco central, as empresas do sector do petróleo e gás podem vender divisas aos bancos comerciais, deixando o banco central de as adquirir. A medida é mais um passo no sentido da liberalização do mercado cambial e é bem recebida pela banca, que procura com esta nova opção reforçar a sua liquidez em divisas mesmo que a um preço ligeiramente superior ao do BNA. No mês passado, os bancos compraram dólares norte-americanos ao banco central a uma taxa de câmbio média ponderada de 494,8 Kz/USD, que compara com os 500,9 Kz/USD pagos às petrolíferas. Os dados da instituição liderada por José de Lima Massano indicam que, neste mês de Janeiro, as divisas disponibilizadas pelo BNA foram 55% inferiores ao mesmo mês de 2019, quando haviam sido colocados cerca de 920 milhões USD no sistema.

Somando as divisas vendidas pelo banco central às das petrolíferas, o montante ‘injectado’ na banca ascendeu a 685 milhões, uma quebra na ordem dos 25% face a Janeiro do ano passado. Em termos acumulados, em 2019 o BNA vendeu 9,35 mil milhões USD, contra 13,47 mil milhões USD no período homólogo (menos 30,58%). Em Dezembro de 2019, o BNA vendeu ao mercado um montante total de 844,66 milhões USD.

