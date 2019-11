Petrolíferas passam a vender divisas directamente aos bancos comerciais a partir de 2 de Janeiro

O Comité de Política Monetária do Banco Nacional de Angola (CPM) reuniu hoje, dia 29 de Novembro de 2019, em sessão ordinária para analisar o comportamento recente dos principais indicadores económicos, com destaque para o comportamento de preços e evolução do mercado cambial.

No âmbito do processo de normalização do mercado cambial que visa a redução da intervenção directa do Banco Nacional de Angola no mercado, o aumento do número de participantes do lado da oferta e a dinamização do mercado cambial interbancário, o CPM decidiu cessar a aquisição, pelo BNA, de moeda estrangeira às companhias petrolíferas, devendo estas passar a vendê-la directamente aos bancos comerciais, a partir do dia 2 de Janeiro de 2020, diz o comunicado do BN, lido em conferência de imprensa esta tarde.