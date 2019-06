Petrolíferas dizem-se prontas para concorrer aos novos blocos de petróleo em Angola

“As empresas petrolíferas estão prontas para as novas rondas de licitação em Angola e prometem continuar a trabalhar com o Governo nas reformas para abrandar o declínio da produção”, lê-se num comunicado de imprensa divulgado durante a conferência ‘Angola Oil & Gás’, que termina hoje, em Luanda.

Entre as declarações citadas no comunicado está a do presidente da BP em Angola, Steve Willis, que lembrou que a redução das despesas em exploração, que no país desceram de 7.000 milhões de dólares (6.210 milhões de euros) em 2013 para os atuais 2.000 milhões (1.770 milhões de euros), é uma tendência global.

“Apesar da redução na exploração, que é uma tendência global e não específica deste país, a taxa de sucesso de Angola está acima dos 50%, contra uma média global de 30%”, disse o responsável, elogiando as reformas do Governo.

“Estamos a ver uma completa revitalização do enquadramento contratual e a moldura de intervenção governamental que vai traduzir-se num aumento da actividade do mercado”, acrescentou.

Para o ministro das Minas e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial, Gabriel Lima, tão importante quanto lançar novas rondas é perfurar à procura de petróleo.