Petrolífera sul-africana vende participação em fábrica em Moçambique à Azura Power

A petrolífera sul-africana, Sasol, chegou a acordo para a venda da sua parte na fábrica de gás em Moçambique à nigeriana Azura Power, um negócio de 145 milhões USD para a petrolífera abater a dívida.

A venda dos 49% que a petrolífera detém na Central Térmica de Ressano Garcia está sujeita aos formalismos regulamentares, incluindo o direito de preferência na compra por parte da Eletricidade de Moçambique, acrescentou a empresa no anúncio da operação.

A Sasol ainda não anunciou o comprador da sua participação no gasoduto de gás natural que liga Moçambique à África do Sul, com uma distância de 865 quilómetros e que serve para escoar a produção do país lusófono para a economia mais industrializada da África subsaariana.

A Sasol espera completar o seu programa de vendas, no valor de 3,5 mil milhões USD, cerca de 2,8 mil milhões de euros, até meados do próximo ano

A Azura Power, uma petrolífera nigeriana, vai ficar com a parte da Sasol na Central Térmica, e é a detentora e exploradora de quase 1.400 megawatts em projectos em vários países africanos, de acordo com o site da empresa.