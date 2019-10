Petrolífera italiana ENI forma técnicos angolanos para relançar refinação de petróleo

Os especialistas, pertencentes à Sonangol e cuja cerimónia de outorga de diplomas foi assistida pelo ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino de Azevedo, actualizaram-se, durante um ano, nas áreas de gestão de refinarias e da integridade, saúde, ambiente e segurança (SAS), processos a jusante, inspecção e manutenção.

A implementação do programa de formação enquadra-se no acordo de cooperação assinado em 2018 entre as petrolíferas angolana Sonangol e italiana ENI.

O seu principal objectivo é relançar o sector de refinação no país, após conclusão da manutenção geral da Refinaria de Luanda pela Sonangol e ENI, no âmbito da parceria estratégica entre as duas empresas no sector da refinação.

Com este passo, a Refinaria de Luanda aumentou a sua fiabilidade e permitiu o início dos trabalhos de construção de uma nova unidade de “plataforming”, que quadruplicará a sua capacidade de produção de gasolina, contribuindo para a redução das importações de combustível.